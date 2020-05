Stramaccioni: “Avevo offerte da Juventus e Fiorentina ma scelsi l’Inter”

Andrea Stramaccioni si è confidato sulle pagine di Tuttosport raccontando alcuni aneddoti e curiosità del suo passato:

Era il periodo in cui la Roma stava per essere venduta dalla famiglia Sensi agli americani. Io non potevo fare carriera nella Roma perchè in Primavera c’era un totem come Alberto De Rossi e quindi decisi di andarmene dalla capitale. Al tempo avevo offerte da Juventus, Fiorentina, e soprattutto Inter che già da qualche anno mi corteggiava per approdare nel suo settore giovanile.