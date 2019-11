Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Con la Lazio subito un torto, il rigore di Babacar andava ripetuto”

Queste le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce sconfitto oggi all’Olimpico dalla Lazio, riportate dall’Ansa:

Il rigore andava ripetuto perché lo dice il regolamento. Io non contesto gli altri episodi del match ma qui c’è l’applicazione di una regola. Un errore clamoroso, si sta esagerando con l’eccesso di regole. La squadra ha fatto una grande prestazione, il campo ha detto cose diverse rispetto al risultato, determinato da interpretazioni discutibili dell’arbitro. C’è una regola, la 14, che spiega come il rigore debba essere ribattuto se contemporaneamente in area entrano giocatori di una squadra e dall’altra.