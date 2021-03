Stasera Lituania-Italia: Mancini fa turnover, ma i violazzurri…

Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, terza uscita per gli azzurri nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. Stasera alle 20,45 c’è Lituania-Italia e Roberto Mancini cambierà alcuni interpreti. Ma non ci sarà comunque spazio per i due Violazzurri Castrovilli e Biraghi, le cui chance di rientrare tra i convocati per l’Europeo sono ad oggi molto basse. Questa la probabile formazione azzurra di stasera:

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson: Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.