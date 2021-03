Stasera in campo l’Under 21: Ranieri tra i titolari nel match-clou

Luca Ranieri, difensore mancino della Fiorentina in prestito alla Spal, questa sera sarà molto probabilmente tra i titolari dell’Under 21 azzurra che affronterà la Spagna in una gara decisiva per il proseguo del cammino europeo. Dopo aver pareggiato, infatti, sfortunatamente, contro la Repubblica Ceca mercoledì scorso, adesso contro gli iberici la selezione di Paolo Nicolato si gioca molto in un girone di qualificazione che vede anche la Slovenia.

La situazione aggiornata della competizione su NumeriCalcio.it