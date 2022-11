Stankovic: “Abbiamo assenze pesanti, ma voglio i tre punti”

«Saranno tre partite importantissime in sette giorni. Saranno diverse come diversi saranno gli avversari e diversa sarà la nostra preparazione. Ma pensiamole una alla volta». Dejan Stankovic ha la testa soltanto sulla Fiorentina, che domani pomeriggio a Marassi farà visita alla sua Sampdoria. «Abbiamo lavorato bene nonostante i problemi fisici – spiega il mister -, abbiamo fuori Sabiri, Pussetto, Conti, assenze pesanti per noi in ottica-rotazione, oltre a Quagliarella che fino a mercoledì non si è allenato con il gruppo. Ma non ci piangiamo addosso: siamo concentrati e il mio primo pensiero è regalare tre punti ai nostri tifosi, in casa nostra. Tocca a noi: senza nessuna scusa dobbiamo avere la forza e le certezze per portare a casa il risultato».