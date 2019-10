Stadio, il centrodestra in coro: “Basta pregiudizi verso Campi e la Piana”

Il consigliere metropolitano Filippo La Grassa (Lega, Centrodestra per il cambiamento) ha intenzione “di rappresentare il mio territorio e di farlo anche in modo da impedire che siano le beghe interne al Partito democratico a pregiudicare gli interessi di cittadini di Campi Bisenzio e della Piana. Sullo stadio non si può essere così prevenuti nei confronti del nostro territorio”. Se Nardella, primo rappresentante della Città Metropolitana, “vuole fare solo il Sindaco di Firenze non ci sto. I campigiani e le persone della Piana non sono la seconda scelta di nessuno”.

Il ruolo di Sindaco Metropolitano, sottolinea Alessandro Scipioni (Lega, capogruppo di Centrodestra per il cambiamento), “prevede lungimiranza e rispetto di tutti i territori. Non si può mettere le mani avanti arrivando addirittura a pensare di ridiscutere le altre opere strutturali necessarie per lo sviluppo sia di Firenze che della Piana Fiorentina. Abbiamo già detto che siamo per l’elezione diretta del Sindaco metropolitano, ma fino a quando spetta al primo cittadino del Capoluogo deve avere la correttezza di rappresentare tutti i territori e non solo il suo Comune. La questione dello stadio è complessa, ma bisogna approcciarsi ad essa senza pregiudizi verso nessuno”. E SULLA MECAFIR RESTANO ANCORA TANTI INTERROGATIVI