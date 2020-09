Stadi aperti col 25% di capienza? Il Cts dice no: ecco il comunicato

Per ora, si resta a mille spettatori. Con una nota diffusa a tutti i media, il Comitato tecnico scientifico annuncia che “non esistono al momento le condizioni per consentire, negli eventi sportivi all’aperto e al chiuso, ulteriori aperture“. Poi viene precisato: “Resta imprescindibile assicurare – per ogni evento autorizzato dalle norme attualmente in vigore – la prenotazione e la preassegnazione del posto a sedere con seduta fissa, il rigoroso rispetto delle misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro, l’igienizzazione delle mani e l’uso delle mascherine“