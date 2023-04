“Sporco juventino” e lo gonfiano di botte: ragazzo in ospedale, così è troppo!

Il tifo per la Juve a volte può causare spiacevoli eventi: l'odio sportivo non deve mai sfociare in episodi come questo

Prima gli insulti e poi il pestaggio. Il tutto solo perché un giovane ragazzo di 21 anni passeggiava per la città con la maglia della Juventus addosso. E' quanto accaduto a Roma a un giovane di 21 anni che all'Eur indossava la maglia della sua squadra del cuore e per questo è stato pestato a sangue da due individui con un tirapugni, arma di cui è vietata la vendita.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le accuse per i due, che prima e durante il pestaggio hanno apostrofato il ragazzo con frasi come "Sei uno sporco juventino"e "Juventino bastardo" sono accusati di tentato omicidio. Il fatto si è verificato la domenica di Pasqua su un tratto di piazzale dell'Agricoltura. La vittima era uscita da un locale e stava rincasando, ma i due individui lo hanno bloccato e quando ha tentato di fuggire l'hanno colpito al volto con il tirapugni. Il ragazzo ha un profondo taglio allo zigomo, ma non è in pericolo di vita. Verrà sottoposto a un intervento maxillofacciale al volto. Per ora i due aggressori non sono ancora stati trovati.