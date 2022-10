Spezia-Fiorentina, i convocati di Gotti: ci sono quasi tutti, due gli assenti

Come scrive spezia1906.com, dopo la rifinitura verso Spezia-Fiorentina il tecnico delle aquile Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di domani al "Picco". Nessuna grossa sorpresa per formazione ligure, che deve ancora fare a meno di Bastoni e Kovalenko, entrambi ai box per infortunio. Tranne loro due, il tecnico ex Udinese ha il gruppo al completo a disposizione e per la sfida contro i gigliati ha chiamato 26 calciatori.