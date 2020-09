La Toscana non vota solo per il referendum sul numero dei parlamentari, ma elegge in questa tornata elettorale anche il nuovo governatore e i sondaggi della vigilia danno una lotta aperta fra due candidati: Eugenio Giani e Susanna Ceccardi. Seguite con noi l’andamento delle votazioni cominciando dall’affluenza registrata ora per ora. Da domani pomeriggio poi lo scrutinio in tempo reale. Tutto questo lo potete leggere CLICCANDO QUI