Spalletti si racconta: “Amo sfidare l’avversario con il gioco d’attacco. Mi piace Fonseca”

Luciano Spaletti ha parlato attraverso il canale ufficiale Youtube della Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Per me è sempre stata attrazione vera quella di fare un calcio offensivo. Ho sempre cercato di fare un calcio in cui si va all’attacco, si sfida l’avversario e si va a fare gol. Secondo me Paulo Fonseca ha portato questo, ha un disegno in testa molto ben chiaro. E’ stato bravo ad adattarsi al nostro campionato modificando qualcosa. Dzeko? Ha la completezza di quelle che sono le caratteristiche di un attaccante, puoi chiedergli qualsiasi cosa. E’ un calciatore fantastico. Serie A? Penso che vedremo un calcio di primissima qualità, abbiamo tutte le capacità per mandare un messaggio importante al mondo. Il calcio può essere lo strumento per mettere le cose a posto dopo il brutto periodo che abbiamo passato”.