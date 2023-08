Spalletti per il dopo Mancini? C’è il problema della clausola col Napoli

La Figc sta continuando a lavorare sulla clausola da tre milioni di euro che vincola Luciano Spalletti al Napoli . Per la panchina dell'Italia l'opzione Antonio Conte non è tramontata, ma in questo momento il presidente Gravina e i suoi uomini stanno cercando di capire se è possibile liberare il tecnico di Certaldo senza pagare i tre milioni previsti dal vincolo entrato in vigore quando Lucio non ha accettato il rinnovo con il Napoli formalizzato da De Laurentiis attraverso una Pec. Questo quanto troviamo scritto su Gazzetta.it

I dettagli sulla clausola

La stessa rosea spiega come i legali di via Allegri stia studiando le carte e l'impressione è quella che si tratti di una clausola (o patto) di non concorrenza, per ostacolare lo sbarco di Spalletti sulla panchina di un club concorrente del Napoli nel 2023-24. La Nazionale, però, non può essere considerata una concorrente della formazione di Garcia: su questo tasto Gravina picchierà per arrivare alla fumata bianca nell'arco di 24-48 ore. Perché in questo momento la Figc ha fretta di risolvere il problema creato dalle dimissioni di Mancini. E la clausola messa da De Laurentiis rende la strada parecchio in salita.