Spalletti CT, adesso ci siamo. Atteso l’annuncio per domani

Sembra essere arrivata ad una conclusione la vicenda relativa a Luciano Spalletti scelto dalla FIGC come prossimo CT al posto del dimissionario Roberto Mancini. Secondo quanto scrive gazzetta.it, domani potrebbe addirittura essere il giorno buono per l'annuncio del tecnico montaionese come nuovo allenatore della Nazionale. E questo perché Spalletti ha di fatto già detto sì alla possibilità di sedersi sulla panchina azzurra e oggi ci sarà un incontro col presidente federale Gravina per definire gli aspetti contrattuali. Nessun problema, poi, per la situazione relativa alla clausola: "La clausola da pagare per essere liberato dal Napoli ha creato un clima spiacevole per il c.t. che si è sentito quasi "minacciato", soprattutto per l'impossibilità di iniziare il mandato con la serenità e il consenso necessari. Questa è stata la sensazione di chi gli ha ribadito tutto l'appoggio possibile nell'eventualità di affrontare un contenzioso con De Laurentiis".