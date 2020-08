Spal, ultima uscita prima del ritorno in Serie B: la probabile formazione di Di Biagio

La Spal, già retrocessa da alcune giornate e matematicamente ultima in classifica, sfida stasera la Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A. Di Biagio schiererà i suoi con il 4-3-3. In porta Thiam, in difesa Cionek, Bonifazi, l’ex Felipe (o Vicari) e l’obiettivo viola Fares (LEGGI QUI). In mediana Murgia (o Valoti), Missiroli e Tunjov (o Valdifiori), attacco formato da D’Alessandro, Di Francesco e Strefezza.

