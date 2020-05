Spadafora: “Match in chiaro per due ragioni. Parlerò con i broadcaster, ma non escludo un intervento normativo”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è stato ospite questa sera al TG2 post, in occasione del 35esimo anniversario della tragedia dell’Heysel:

Ricordo dell’Heysel? Avevo 11 anni, ma ho visto le immagini e posso dire soltanto che mi auguro che situazioni del genere non si ripetano mai più. Le polemiche su di me, nemico del calcio? La preoccupazione continua ad esserci, quella che viene descritta come indecisione è stata invece senso di responsabilità. Un atto del governo in un momento di difficoltà e tragicità: ho trovato paradossale la polemica. L’Italia riparte dallo sport e dal campionato di calcio: penso sia di buon auspicio. Sono contento che sia con la Coppa Italia trasmessa dal servizio pubblico, sulla RAI. Poi il campionato con la data affascinante del 17 giugno, a cinquant’anni dalla storica semifinale con la Germania del mondiale ’70. Ricordiamo che non siamo ancora del tutto fuori dalla emergenza e sarà necessario seguire rigorosamente protocolli stabiliti con la federazione. Questo vale per la A, ma anche per B e C.

Partite in chiaro? Abbiamo due necessità: sanitaria per evitare assembramenti e di ordine pubblico con il dissenso della maggioranza delle tifoserie organizzate. Questo non significa trasmettere tutte le partite, ma una mediazione che possa consentire di persuadere i broadcaster interessati. Prima proviamo la strada del dialogo, altrimenti non escludo un provvedimento diretto con una norma specifica del governo. Spero di trovare un accordo incontrando i loro rappresentanti. I collaboratori dello sport? Sono contento di annunciare che da mercoledì, in accordo col Ministero delle Finanze, pagheremo l’indennità a tutti: a chi aveva fatto domanda a marzo ed è ancora in attesa del bonus ed anche per i mesi di aprile e maggio. È una delle norme a cui tengo di più e che faranno parte della riforma che tutti, compreso me, auspicano.