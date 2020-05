Spadafora: “Se il calcio ripartirà, lo farà in sicurezza. Manteniamo sempre prudenza”

Il Ministro Vincenzo Spadafora ha tenuto un’informativa in Senato, parlando anche di calcio e di ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

“Fin dall’inizio dell’emergenza ho tenuto rapporti costanti con tutti gli organismi sportivi, tutte le realtà che potessero darci una percezione su quello che stava effettivamente succedendo. Che era necessario fermarsi lo abbiamo capito da alcuni rinvii simbolici, come le Olimpiadi di Tokyo e UEFA Euro 2020. La nostra linea è stata di prudenza e di tutela della salute di tutti; le immagini recenti tornano nella nostra mente, non abbiamo voluto ripartire con fretta. Il 4 maggio abbiamo ripreso con attenzione, attenzione necessaria per via dei richiami della comunità scientifica.

Chiarisco alcuni aspetti: sono consapevole dell’importanza del calcio, sarebbe paradossale se non la riconoscessi da Ministro dello Sport. L’incidenza economica è importante, ma ho trovato incomprensibile la mole di dibattito politico e mediatico su questo argomento. Le osservazioni sul protocollo saranno prese in considerazione dalla Federcalcio e si procederà alla ripresa degli allenamenti, se tutto andrà per il verso giusto, il 18 maggio. Il campionato deve poi riprendere in sicurezza, non è possibile cedere alla fretta o alle spinte strumentali. L’incertezza ha caratterizzato tutti i paesi, tranne quelli che hanno deciso di fermarsi; Germania, Inghilterra, Austria hanno rinviato via via, per questioni di sicurezza. Abbiamo visto molti presidenti, opinionisti, giornalisti cambiare idea con l’evolversi della questione, noi abbiamo tenuto sempre la linea della prudenza, e allora se il campionato riprenderà, vorrà dire che potrà farlo in sicurezza. Il calcio non dà la possibilità di tenere le distanze, quindi l’isolamento è obbligatorio.”