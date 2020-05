Spadafora: “Il via libera del Governo è arrivato, adesso tocca ai club. Spero che il 13 giugno si torni in campo ma…”

Come riporta tuttomercatoweb.com, questa sera è intervenuto in una diretta Facebook il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte ha aggiunto:

Il Governo ha dato il via libera per gli allenamenti, adesso vediamo cosa fanno i club. Il 13 giugno data utile per la ripresa del campionato? Il mio auspicio è questo, ma ad oggi parlare di date è difficile. Noi stiamo lavorando per fare in modo che dopo che sia ripartito il campionato, poi possa anche concludersi. Gli scontri con il mondo del calcio? Quando ho risposto in modo duro è perché pretendevano una data certa non oggi, che sarebbe legittimo, ma tre, quattro settimane fa, quando gli ospedali erano pieni e la situazione complicatissima. La Germania un esempio? Il loro più che un protocollo è un auspicio, ma del resto è una situazione nuova per tutti e di difficile gestione.