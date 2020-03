Spadafora: “Già sabato avevamo considerato la possibilità di sospendere la Serie A”

Il ministro allo sport Vincenzo Spadafora è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Dice che nella nottata di sabato, quando poi è stato firmato da Conte il primo decreto, aveva già considerato la possibilità di sospendere il campionato. Alla fine, però, è stata presa la decisione di continuare a monitorare la situazione con l’aiuto del comitato tecnico-scientifico. “Quando abbiamo capito che quella sarebbe stata la strada più giusta, abbiamo sperato che la Lea avesse un sussulto di dignità verso il Paese, i tifosi, i calciatori“.

Spadafora parla anche di alcune misure economiche: sospensione di ritenute, contributi fiscali, premi. “Che – dice – aiuteranno anche il mondo del calcio. Le norme saranno approvate nel Consiglio dei Ministri di domani“. Il ministro aggiunge che il governo sta provvedendo alla sospensione delle bollette e dei canoni per i concessionari degli impianti pubblici, così come per i mutui. E ancora: “Stiamo lavorando per estendere la cassa integrazione e prevedere un contributo per gli autonomi, i collaboratori e le partite Iva, ma ancora dobbiamo verificare i numeri“.