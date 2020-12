Sorteggio qualificazioni Mondiali, girone abbordabile per l’Italia

Si è appena svolto a Zurigo il sorteggio dei gironi eliminatori della zona UEFA per la fase finale della Coppa del Mondo 2022. Gli azzurri erano teste di serie con Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. L’urna ha assegnato la Svizzera come avversario più temibile per l’Italia, che se la vedrà anche con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il sistema di qualificazione coinvolge 55 nazionali, compresa la Francia campione, e soltanto 13 staccheranno il ticket per Doha. >>IL QUADRO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI