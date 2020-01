Soriano sorpreso dall’atteggiamento viola: “Sono venuti qui a fare le barricate”

Ecco le parole di Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, dalla sala stampa del Dall’Ara, parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Di solito quando c’è un cambio di allenatore le squadre giocano subito in modo propositivo ed aggressivo, invece la Fiorentina è venuta a Bologna a fare le barricate, non me l’aspettavo. Abbiamo fatto fatica perché coprivano bene gli spazi, il pareggio è arrivato solo alla fine ma lo avremmo meritato sicuramente prima. Ci hanno dato una mano i cambi offensivi del mister, poi il nostro possesso palla ha dato i suoi frutti.