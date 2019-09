Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Ecco i risultati del nostro sondaggio

La possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina ex novo a Campi Bisenzio, da qualche giorno, insieme all’attualità che riguarda il campo, è l’argomento principale in chiave Fiorentina. Anche Emiliano Fossi, sindaco del comune dell’interland fiorentino, ha tirato in ballo il nostro sondaggio nelle sue ultime dichiarazioni (LEGGI). I risultati? Non lasciano spazio a dubbi, eccoli qua:

Caricamento sondaggio...

VICESINDACO CAMPI BISENZIO: “STADIO DA NOI, ECCO I VANTAGGI. E’ SOLI 5 KM DAL DUOMO!”