Sky: UEFA meno severa sul termine ultimo per comunicare le modalità di ripresa

Sky Sport riporta che la UEFA, che aveva designato il 25 maggio come termine ultimo per le federazioni per comunicare le modalità con cui verranno terminati i campionati, avrebbe deciso di allentare la presa, e di riformulare l’indicazione in questo modo: entro il 25 maggio le federazioni, se possibile, dovranno comunicare come hanno intenzione di terminare la stagione, se tutto andrà bene. Una sterzata netta, che segue quella linea di prudenza caldeggiata oggi dal Ministro dello Sport Spadafora.