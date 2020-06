Secondo quanto riportato da Sky Sport in serata, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi avrebbe fatto chiarezza una volta per tutte riguardo al suo futuro. Corteggiato da molte squadre, compresa la Fiorentina, sarebbe orientato ad accettare la proposta di rinnovo arrivata dal club neroverde. A meno di clamorosi intoppi proseguirà il suo proficuo percorso in terra emiliana.