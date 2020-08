Ammatuna (sindaco Pozzallo): “Ho incontrato Barone, presto iniziative con Firenze”

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, paese natale del d.g. viola Joe Barone, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Le vacanze di Barone a Pozzallo? Si è trattato di un incontro cordiale e allegro, tutte le volte che mi viene a trovare in comune è l’occasione per mettere da parte temporaneamente i problemi che ho come amministratore. E’ sempre un piacere parlare con lui di calcio ma anche di altre cose. Maglia di Antognoni? Mi ha fatto un piacere immenso ricevere la maglia autografata, di lui ho sempre apprezzato la classe, la leggerezza e l’attaccamento alla maglia viola. E’ un grande uomo, non solo un grande campione.

Barone rappresenta per tutta la città la voglia di raggiungere un traguardo che ogni pozzallese ha nel suo sangue. Il suo ritorno in Italia alla guida della Fiorentina ci inorgoglisce. Sono legato alla sua famiglia da un vincolo di amicizia personale, sono una famiglia molto unita e legata a Pozzallo. Iniziative con Firenze? Il legame tra Firenze e Pozzallo c’è da decenni, abbiamo in mente iniziative che possano unire sport e aspetto sociale. L’occasione giusta potrebbe essere la ristrutturazione del nostro campo sportivo”.