Sindaco Montecatini conferma: “Fiorentina in ritiro da noi. Ecco le date del ritiro”

Il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, ha ufficializzato in mattinata il mini ritiro viola nella città situata in provincia di Pistoia. queste le sue parole: "Il proprietario del Gran Hotel La Pace mi ha prospettato la possibilità di accogliere Fiorentina e Pisa in ritiro. La discriminante erano i lavori sul terreno di gioco dello stadio Mariotti. C'era una decisione da prendere entro 10-15 giorni, ma non ho avuto dubbi perché questa era un'opportunità che la città non poteva perdere. La Fiorentina sarà a Montecatini dal 29 luglio al 4 agosto, mentre il Pisa dal 5 al 12 agosto".