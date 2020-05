Sindaco di Prato: “Vi invidio per Commisso, ma vi invidiavo anche con i Della Valle”

Intervenuto al Pentasport, il sindaco di Prato Matteo Biffoni si è concesso una battuta anche sul calcio, raccontando la sua amarezza da tifoso del Prato: “Quando sento parlare Commisso sono d’accordo a prescindere. Io vi invidiavo anche quando eravate arrabbiati con Della Valle. Perchè intorno alla Fiorentina c’è sempre la passione, nel bene e nel male, mentre a Prato ormai ci hanno portato all’apatia. Non siamo più interessati alla nostra squadra di calcio, anche chi come me fin da piccolo andavo allo stadio e in trasferta. Adesso il 95% della popolazione ha perso la passione per il Prato”. Il Prato milita attualmente in Serie D.