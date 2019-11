Sindaco Bagno a Ripoli: “Vogliamo stupire Commisso nei tempi di costruzione”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, in merito alle questioni del centro sportivo:

Con la dirigenza della Fiorentina abbiamo parlato del settembre 2020 come scadenza per concedere il permesso a costruire. Tuttavia ritengo che potremo stupire Commisso ed essere più rapidi, arrivando con il permesso a Luglio o forse già a Giugno 2020. Il termine dei lavori, in condizioni ottimali, è fissato in un anno e mezzo.