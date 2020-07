Sindaco Bagno a Ripoli: “Centro sportivo? Tutto sta andando per il meglio. Contatti costanti con Commisso”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno Toscana:

Vedere la Fiorentina naufragare in casa davanti al Sassuolo fa male. C’è stata una crisi identitaria, molli nella testa e nelle gambe. Non sono spaventato nella classifica ma servono punti. Castrovilli ieri ha dimostrato di essere umano, uno scivolone isolato nell’arco di una stagione importante. Qualche giorno fa ho parlato a lungo con Commisso, non può tornare a causa di regole sanitarie e soffre per questo. Ci siamo confrontati sui progetti in corso e mi ha confidato che gli mancano tantissimo la Fiorentina e Firenze. Vive le partite come un tifoso. Dal punto di vista del Centro Sportivo tutto sta andando al meglio. Noi siamo pronti a lavorare anche ad Agosto per questo importante progetto. Sono partiti i lavori per la sede di rappresentanza, speriamo di vedere presto dei campioni allenarsi a Bagno a Ripoli.