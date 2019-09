Sind. Bagno a Ripoli: “Nuovo c.s., vi spiego. Delocalizzazione stadio? Visione limitata”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Il nuovo centro sportivo è una grande opportunità per il nostro territorio, porta visibilità e indotto dandoci al tempo stesso la possibilità di recuperare un area abbandonata e degradata. Sarà un’area unica ma che appartiene a più proprietà: si tratta dell’ex centro di formazione Enel, già acquistato negli anni ’90 da Cecchi Gori. Commisso l’ha ritenuta adatta alle esigenze del club.

I primi sei ettari già acquistati? Il primo lotto comprende 10 ettari ma non sono a conoscenza di dettagli privati: so solo che l’iter è molto avanzato. L’area non ospiterà solo i terreni da gioco ma anche strutture all’avanguardia e moderne, con un occhio di riguardo per l’ambiente. Sarà una casa all’avanguardia, di livello europeo. La linea 3.2 della tramvia agevolerà i collegamenti con Firenze. Lo stadio a Campi e una Fiorentina che si delocalizza? No, è una visione limitata: Bagno a Ripoli è a 6 km dal centro storico. Tra sindaci lavoriamo sempre insieme, vogliamo costruire un tassello fondamentale nella crescita della società come è stato fatto in questi quattro mesi”. CENTRO SPORTIVO A BAGNO A RIPOLI: CI SIAMO