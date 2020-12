Silvestri: “Non dobbiamo lasciare vantaggi ai talenti della Fiorentina”

Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della partita (seguila con noi):

“Meglio in trasferta? Non credo ci sia una motivazione, ora come ora non cambia molto tra casa e trasferta”. Di fronte Ribery, Vlahovic, Bonaventura… “Hanno talento, non si discute, ci sono giocatori molto molto forti e dobbiamo stare attenti, compatti e concentrati per non lasciargli dei vantaggi”.