Si sblocca Sottil, prima rete in Serie A per l’esterno del Cagliari

In questi minuti alla Sardegna Arena il Cagliari sta affrontando il Crotone. Il risultato dopo metà gara vede in vantaggio i sardi per 3-2. Oltre al solito Simeone momento di grande gioia per Riccardo Sottil. Il giovane esterno, in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, ha segnato infatti il primo gol in Serie A su cross perfetto di Zappa.

Fiorentina all’assalto dell’Udinese senza Ribery. Tocca a Callejon