Si complica la situazione in casa Udinese: altri cinque calciatori positivi

Redazione VN

Altri cinque positivi all'interno della squadra friulana e così il numero dei calciatori indisponibili causa Covid sale a 12 in totale: lo riporta Sky Sport. L'Udinese avrebbe dovuto giocare a Firenze nella sera di Befana ma la Asl competente aveva impedito, nella giornata di mercoledì, il viaggio verso il capoluogo toscano. Quasi sicuramente anche contro l'Atalanta domenica prossima la compagine guidata dal tecnico fiorentino Gabriele Cioffi non potrà scendere in campo.