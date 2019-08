Si avvicina il debutto per De Rossi al Boca: domani sarà titolare in coppa

“De Rossi? Domani giocherà dal primo minuto“. Con queste parole Gustavo Alfaro, tecnico del Boca Juniors, ha eliminato qualsiasi tipo di suspense in merito al debutto di Daniele De Rossi con la maglia dello storico club argentino. L’ex centrocampista di Roma e Nazionale azzurra, che Pradè e Montella volevano a Firenze per ricostruire il centrocampo della Fiorentina, nella notte italiana tra martedì e mercoledì sarà titolare contro l’Almagro, nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Argentina. Lo riporta gazzetta.it.