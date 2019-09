Sherwood: “Per Duncan forse meglio un prestito in Inghilterra, ma…”

Tim Sherwood, ex centrocampista inglese oggi manager svincolato e opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports commentando la scelta di Bobby Duncan di accettare l’offerta della Fiorentina: “I giovani inglesi credono di non avere opportunità nelle prime squadre di Premier e in effetti per Bobby era difficile ritagliarsi uno spazio avendo davanti Salah, Mane e Firmino. Ha sentito che era arrivato il momento giusto per andare a giocare, ma forse un prestito in un altro club inglese sarebbe stata la scelta migliore. E’ vero, comunque, che tanti calciatori inglesi che sono andati all’estero sono diventati dei giocatori di livello internazionale. Speriamo sia così anche per Bobby”. GENESI DEL NUOVO ATTACCO DELLA FIORENTINA