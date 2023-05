Settore sportivo: quali sono i gadget più amati?

Vi facciamo conoscere quali sono i gadget più amati e ricercati nel settore sportivo.

Redazione VN

Mano a mano che le giornate si allungano e le temperature si alzano cresce per molti la voglia di ricominciare a fare sport all’aria aperta. Che si tratti di jogging in città, lezioni di yoga nel parco, camminate a passo spedito in campagna oppure partite di calcetto con gli amici, non bisogna dimenticare alcuni gadget per rendere l’esperienza il più confortevole possibile. Scopriamo allora alcuni degli accessori più popolari tra gli sportivi da portare sempre con sé durante le sessioni di allenamento.

Borsa da palestra — Una buona borsa da palestra è indispensabile per portare con sé tutto ciò che serve quando si fa sport. L’ideale è scegliere una borsa capiente e leggera allo stesso tempo, con uno scomparto per le scarpe e una sezione separata impermeabile in cui riporre un asciugamano bagnato o i vestiti da palestra dopo essersi cambiati. Alcuni modelli sono più indicati per un particolare tipo di attività, quindi è bene scegliere la propria borsa in base allo sport che si pratica. Prediligere un modello di alta qualità fa sì che la borsa duri a lungo, così da non doverla sostituire in tempi brevi.

Borraccia riutilizzabile — Quando si fa sport, soprattutto nella stagione calda, si perdono molti liquidi e il rischio di disidratazione è sempre presente. Non bisogna dimenticare, dunque, di avere a portata di mano una borraccia d’acqua fresca per reintegrare i liquidi persi attraverso la traspirazione. Questa opzione è più economica e sostenibile rispetto all’uso di bottigliette di acqua minerale usa e getta, in particolare se si scelgono modelli in materiali riciclati. Spesso non è nemmeno necessario comprare un oggetto nuovo: le borracce personalizzabili sono infatti uno dei più popolari gadget offerti a scopo promozionale dalle aziende, e molti di noi ne hanno un paio già a disposizione in casa.

Tappetino da yoga — Oltre a essere indispensabili quando si pratica yoga o pilates, i tappetini antiscivolo possono essere utili per offrire stabilità durante lo stretching prima o dopo una corsa, per sessioni di allenamento HIIT, tabata o aerobico, e molto altro ancora. Per trasportarlo in modo agevole consigliamo di scegliere un modello leggero e facile da piegare. Non bisogna dimenticare di lavare il tappetino regolarmente per evitare cattivi odori, eliminare i batteri e mantenere le sue qualità inalterate nel tempo.

Auricolari o cuffie wireless — Una playlist azzeccata è di grande aiuto per mantenere la motivazione, la concentrazione e il ritmo durante una sessione di allenamento di ogni tipo. Se parte la canzone giusta diventa più semplice continuare a correre e restare di buon umore, anche quando la stanchezza sta per avere la meglio. Un paio di cuffie o auricolari bluetooth sono perfetti per allenarsi tenendo le mani libere e senza cavi che vanno a intralciare i movimenti. Meglio ancora se si opta per un modello comodo, stabile e resistente all’acqua.

Ginocchiere, polsiere o gomitiere — Per allenarsi in tutta sicurezza è importante proteggere le parti del corpo più esposte agli sforzi e quindi più vulnerabili a eventuali infortuni, soprattutto se ci si sta riprendendo da un incidente precedente. In particolare, non è raro avere polsi, gomiti o ginocchia deboli che necessitano di supporto durante gli allenamenti. Utilizzare polsiere, ginocchiere o gomitiere a seconda delle esigenze individuali aiuta a dare stabilità alle articolazioni, proteggendole senza limitare la mobilità e riducendo il dolore in caso di sensibilità accentuata. Anche in questo caso, puntare su modelli di buona qualità è raccomandato per far sì che durino a lungo e che funzionino adeguatamente a protezione delle articolazioni.

Per fare sport in tutta sicurezza e con la massima comodità non si può fare a meno di alcuni accessori fondamentali. Oltre a quelli già visti, non dimentichiamo di mettere in borsa un asciugamano e un buon paio di scarpe da ginnastica.