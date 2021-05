Serie C, sfuma il sogno promozione del Grosseto

I maremmani si sono arresi all'Albinoleffe

Nessuna toscana sarà promossa in Serie B. È il verdetto che emerge dal campo, dopo l'eliminazione del Grosseto nei sedicesimi di finale nei playoff di Serie C. I maremmani, che nel primo turno avevano nettamente avuto la meglio (1-4) sul Lecco, hanno dovuto cedere il passo all'Albinoleffe (2-1). In campo, dal 67', anche il viola in prestito Sersanti.