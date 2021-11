Serie B, prima panchina per Pepito nella Spal: è il ritorno dell’ex viola

L'italo-americano si vede di nuovo in Italia, in cadetteria

Giuseppe Rossi è tornato. Per l'ex attaccante di Fiorentina e Nazionale l'opportunità targata Spal è un'ottima chance per ripartire dalla Serie B e ricalcare i campi del calcio professionistico in Italia. Dopo la notizia della sua firma per dieci mesi con il club estense, quest'oggi ecco la prima panchina con i bianco-azzurri, in occasione del match contro l'Alessandria [LEGGI TUTTI I TABELLINI DEL CAMPIONATO DI SERIE B IN TEMPO REALE]. Chissà se nell'arco dei 90' l'italo-americano avrà già spazio per scendere in campo.