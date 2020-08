Serie A, UFFICIALE: si riparte il 19 Settembre

La prossima stagione di Serie A partirà ufficialmente il 19 Settembre, così ha deciso la Lega Calcio, riunitasi oggi.

“Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio“.