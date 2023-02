Serie A, ritornano le partite in chiaro? Mediaset e Rai interessate

Anche Rai e Mediaset in corsa per i diritti TV della prossima Serie A. Infatti, secondo quanto riferito da Milano Finanza, il tutto potrebbe accadere se il prossimo bando aprirà alla trasmissione di partite in chiaro: con Mediaset pronta a stanziare 200 milioni di euro. L'ipotesi non dispiacerebbe affatto al governo Meloni, con Tim che intanto si è chiamata fuori. Al momento, questa ipotesi non è ancora confermata, ma proprio l'interesse di Rai e Mediaset potrebbe spingere Casini e De Siervo, presidente e ad della Lega Serie A, a inserire questa opzione per avvicinare i 930 milioni di euro a stagione che la massima competizione italiana incassa attualmente. Sky non sembra interessata a grandi investimenti, mentre alla finestra c'è sempre Amazon, che però non vorrebbe tutte le partite.