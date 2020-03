Serie A: intesa per riprendere gli allenamenti il 4 aprile. Lotito…

Un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Covid-19 permettendo, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Aspettando buone nuove dalla Protezione Civile. Lo scrive TMW.