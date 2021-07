Serie A, in corso l’assemblea di Lega. Sul piatto diritti tv e non solo

In corso l'assemblea di Lega per discutere dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A e quelli di Primavera e Coppa Italia

E' iniziata in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A, con tutti i venti club presenti. All'ordine del giorno c'è la fatturazione dei proventi derivanti dai diritti "audiovisivi" del campionato e il vaglio delle offerte per quelli della Primavera e dei pacchetti non esclusivi di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e alle trattative private per i diritti tv internazionali della Coppa Italia.