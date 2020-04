Serie A in campo in estate? Papu Gomez: “Con 30 gradi sarà difficile anche allenarsi”

“Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura”. Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha espresso il suo parere in merito alla possibile futura ripresa della stagione del calcio durante un workout in videoconferenza (in diretta sul canale Facebook di Perform, il suo fitness center di Bergamo) con l’ex compagno Andrea Petagna e l’ex preparatore atletico nerazzurro (ora al Frosinone) Francesco Vaccariello. “Se si torna a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate, con 30 gradi, perché non ci siamo abituati”, ha proseguito il ‘Papu’.

Caricamento sondaggio...