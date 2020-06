Serie A, convocata assemblea d’urgenza. Si parlerà di contratti e trasmissioni in chiaro

Come riportato dal sito ufficiale della Lega di Serie A, giovedì 18 Giugno è stata convocata un’assemblea d’urgenza dal Presidente Paolo Dal Pino. Nell’ordine del giorno sono elencati numerosi argomenti che vanno dal protocollo d’intesa FIGC su estensione tesseramenti oltre il 30 giugno 2020 ed eventuali modifiche ai contratti di licenza televisivi. Inoltre verrà presa in considerazione la fattibilità della trasmissione in chiaro di due partite a settimana.