Serie A 2019/20, lunedì il sorteggio del calendario. Le date

Il calendario della Serie A TIM 2019/2020 sarà presentato lunedì 29 luglio, con il sorteggio delle 38 giornate che prenderà il via alle 18.45. Il campionato si aprirà con gli anticipi di sabato 24 agosto 2019 per concludersi il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020. Al via, nella stagione in cui saranno celebrati i 90 anni dalla nascita del girone unico, tutte le 12 squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto dal 1929/1930.