Serbia, Milenkovic titolare. Il ruolo? Nikola torna alle vecchie abitudini

Nikola Milenkovic scenderà in campo tra poco contro il Portogallo e Cristiano Ronaldo, in un gustoso anticipo della sfida di sabato 14 tra Fiorentina e Juventus (obiettivo 35mila spettatori, CLICCA QUI). Il giovane centrale viola, l’anno scorso impiegato per lo più da laterale basso di destra, riprende il ruolo in Nazionale, lasciando spazio al centro al napoletano Maksimovic e all’ex Fiorentina Nastasic.