Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic sono nella lista dei 30 convocati dal ct della Serbia Ljubiša Tumbaković per i playoff verso Euro 2020. La nazionale serba dovrà vedersela contro la Norvegia in una partita secca in programma il prossimo 8 ottobre. Dopo questo incontro, la Serbia dovrà disputare due gare valide per la Nations League, contro Ungheria e Turchia.

