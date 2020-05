Sentite Tacconi: “Il virus? Solo un’influenza. Sì alle partite e a porte aperte”

“Il virus? Per me è un’influenza”. Sono parole molto forti quelle usate da Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, intervenuto oggi a Radio Sportiva. “Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di coronavirus, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Ma questo virus andrà via prima o poi? L’influenza dura 2-3 settimane, tenere chiusi un popolo 3 mesi per me è esagerato. Io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico” il pensiero di Tacconi.