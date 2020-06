Sentite Sarri: “Non è vero che ho una rosa lunga. Far coesistere Dybala e CR7 è difficile”

Maurizio Sarri respinge al mittente le opinioni su una Juve ulteriormente favorita dalle 5 sostituzioni in virtù della sua abbondanza di scelte: “È vero che in teoria abbiamo una rosa ampia, ma purtroppo in stagione l’abbiamo avuta più sulla carta che altro. In questi mesi abbiamo avuto tanti infortuni: penso a Demiral, Chiellini, Khedira, a qualche problema con Rabiot o Ramsey. Abbiamo sempre dovuto affrontare le partite con una rosa più corta” ha detto il tecnico della Juventus a Sky. E poi ancora: “Dybala e CR7 insieme? Tatticamente è difficile farli coesistere anche se è una difficoltà piacevole” le parole di Sarri. LA COPPA ITALIA RIPARTE, MA CAMBIA IL REGOLAMENTO