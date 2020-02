Sentite Raiola: “La Fifa come la mafia: se ne parli male, muori”

La sessione invernale del calciomercato è terminata nei grandi campionati d’Europa e a bocce ferme – scrive sportmediaset che riporta il virgolettato da SportVoetbalMagazine – è tornato a parlare Mino Raiola, uno dei principali attori dei trasferimenti di mezza Europa: “Non voglio essere arrogante, ma questo modo di fare mercato l’ho inventato io. Nelle sessioni si alza il sipario, ma i protagonisti come me lavorano per mesi già prima”. Raiola è sospeso dalla Fifa: “E’ come la mafia. Se ne parli male, muori“.