Sentite Preziosi: “Il nuovo Genoa come la Fiorentina di Commisso”

Dopo la cessione al fondo americano, Preziosi dice: "Ci sono tutte le premesse per fare bene. Lo scudetto? Tifo Napoli"

Enrico Preziosi parla per la prima volta da ex proprietario del Genoa, dopo la cessione del club al fondo americano 777 Partners. E nell'illustrare i progetti della nuova proprietà statunitense, cita anche Rocco Commisso: "Gli americani vedono il calcio come business, come un intrattenimento. Lasciamoli investire, perché no. Anche perché hanno passione. Commisso ha portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro importante alla Fiorentina. Ci sono tutte le premesse per fare bene".